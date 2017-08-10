أخبار دولية
10 آب 2017 - 15:55
Back

الكويت بدأت في اتخاذ إجراءات ضد كوريا الشمالية

ما هي الاجراءات؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار كوريا الشمالية,الكويت,ما هي الاجراءات؟
episodes
الكويت بدأت في اتخاذ إجراءات ضد كوريا الشمالية
بدأت السلطات الكويتية في اتخاذ إجراءات ضد كوريا الشمالية بما في ذلك وقف الرحلات المباشرة من بيونغ يانغ وإليها.
 
 وبحسب مصدر بوزارة الخارجية الكويتية الإجراءات تشمل وقف منح تأشيرات دخول للعمال الكوريين الشماليين ووقف إصدار التراخيص التجارية.
الإعلان
إقرأ أيضاً