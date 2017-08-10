الكويت بدأت في اتخاذ إجراءات ضد كوريا الشمالية

ما هي الاجراءات؟

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LBCI News Lebanon

بدأت السلطات الكويتية في اتخاذ إجراءات ضد كوريا الشمالية بما في ذلك وقف الرحلات المباشرة من بيونغ يانغ وإليها.

وبحسب مصدر بوزارة الخارجية الكويتية الإجراءات تشمل وقف منح تأشيرات دخول للعمال الكوريين الشماليين ووقف إصدار التراخيص التجارية.