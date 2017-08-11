أخبار دولية
11 آب 2017 - 00:27
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بكين تحتج

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بكين تحتج

عبرت بكين عن احتجاجها بعد اقتراب بارجة اميركية الخميس من جزيرة اصطناعية اقامتها في بحر الصين الجنوبي.

 

وكان مسؤول اميركي قد اعلن ان المدمرة "يو اس اس جون اس ماكين" اقتربت  حتى ستة اميال بحرية من جزيرة ميسشيف التي تشكل جزءا من ارخبيل سبراتليز المتنازع عليه، موضحا ان فرقاطة صينية وجهت الى السفينة الاميركية تحذيرات باللاسلكي عشر مرات على الاقل.

 
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 وقال: "اتصلوا للقول من فضلكم عودوا ادراجكم، انتم في مياهنا فاجبنا اننا سفينة للولايات المتحدة ونقوم بعمليات روتينية في المياه الدولية"، مؤكدا ان الاتصالات كانت "آمنة ومهنية" خلال الساعات الست التي استغرقتها المهمة.

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