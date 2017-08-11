فضيحة البيض الملوث تطال مزيدا من الدول...

ارتفع عدد الدول الاوروبية التي طالتها فضيحة البيض الملوث بمبيد الحشرات فيبرونيل التي ادى التحقيق فيها الى توقيف شخصين في هولندا والى عمليات دهم في بلجيكا.

ونجمت هذه الفضيحة عن استخدام مادة الفيبرونيل المحظورة في مزارع الدواجن في الاتحاد الاوروبي، من قبل شركات متخصصة في تطهير هذه المزارع في هولندا وبلجيكا والمانيا.

واعلنت الدنمارك ورومانيا وسلوفاكيا الخميس انها تأثرت بهذه القضية، ما يرفع الى 12 عدد البلدان التي اكدت وجود بيض ملوث لديها.

اما السلطات الصحية البيطرية في رومانيا فقد عثرت في مستودع في غرب البلاد على طن من صفار البيض ملوث بالمادة نفسها قادمة من المانيا.

فيما اعترفت بريطانيا التي كانت تؤكد ان الفضيحة لم تطلها سوى بشكل طفيف، الخميس بوجود 700 الف بيضة ملوثة تم استيرادها لتستخدم في صنع منتجات غذائية.

وفي الشق القضائي من الفضيحة، اوقف في هولندا الخميس مسؤولان "في الشركة التي استخدمت المادة في مزارع الطيور على الارجح"، حسب النيابة التي لم تكشف اسمي المسؤولين.