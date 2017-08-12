عواصف تعطل رحلات جوية في بكين...

الإعلان

اجتاحت عواصف رعدية العاصمة الصينية بكين اليوم مما تسبب في تعطيل مئات الرحلات الجوية في أحد أكبر مطارات العالم ، فيما حذرت السلطات من أن الأمطار والرياح قد تتسبب في انهيارات أرضية في المنطقة التي تعرضت لزلزال قوته سبع درجات قبل أيام.ورفعت سلطات مدينة بكين مستوى التحذير من الطقس اليوم السبت إلى اللون البرتقالي من الأصفر الذي أصدرته صباحا وقالت إن البرق والبرد والرياح والأمطار المتوقع هطولها بمنسوب يصل إلى 70 ملليمترا على المدينة قد تتسبب في فيضانات مفاجئة بالمناطق الجبلية.وحث المطار الدولي في العاصمة بكين المسافرين في بيان على موقعه على الإنترنت على مراجعة تحديث بيانات رحلاتهم من وإلى المدينة.وأظهر موقع المطار على الإنترنت أن ما يقرب من 500 رحلة ألغيت من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى منتصف الليل فيما شهدت 182 رحلة تأخيرات في أكثر مطارات البلاد ازدحاما.وتهب عواصف الأمطار الموسمية على بكين من حين لآخر خلال أشهر الصيف مما يتسبب عادة في تأخيرات طويلة للرحلات الجوية بالمطار.