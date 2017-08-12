مقتل 7 من "الخوذ البيضاء" شمال غربي سوريا

قتل سبعة عناصر من "الخوذ البيضاء" الدفاع المدني السوري العامل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، برصاص مجهولين تسللوا الى احد مراكزهم في شمال غربي البلاد، حسبما اعلنت المنظمة السبت.

ووقع الاعتداء فجر السبت في مدينة سرمين التابعة لمحافظة ادلب الخارجة عن سيطرة النظام السوري.

وذكرت المنظمة على موقعها الالكتروني "تعرض مركز الدفاع المدني السوري في مدينة سرمين بريف إدلب لهجوم مسلح مجهول فجر السبت 12 آب 2017، ما أسفر عن ارتقاء 7 متطوعين".

كما اشارت المنظمة الى "قيام المجموعة المهاجمة بسرقة سيارتين من نوع "فان" وخوذ بيضاء وقبضات لاسلكي".

ولم تتوفر معلومات حول السبب ان كان بدافع السرقة ام لاغراض سياسية.