11 قتيلا بفيضانات في ايران

تسببت فيضانات مفاجئة نجمت عن امطار غزيرة، في مقتل 11 شخصا في شمال شرقي ايران، حيث اعتبر شخصان ايضا في عداد المفقودين، كما اعلن الهلال الأحمر اليوم.



وقال قائد عمليات الاغاثة في الهلال الأحمر مرتضى سليمي لوكالة الانباء الطالبية "حتى الآن، قتل احد عشر شخصا، ثمانية في محافظة خراسان رضوي واثنان في غولستان وواحد في خراسان شمالي. والشخصان اللذان اعتبرا مفقودين هما من عائلة تتألف من ثلاثة اشخاص جرفت الامطار الغزيرة سيارتهم في غولستان. وعثر على جثة الشخص الثالث.



وتأثرت خمس محافظات بالاجمال بهذه الفيضانات، ولا تزال قرى مقطوعة عن العالم اليوم.