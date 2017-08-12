تظاهرة في رام الله ضد اعتقال الصحافيين الفلسطينيين

تظاهر صحافيون وحقوقيون فلسطينيون السبت في ارم الله احتجاجا على قيام اجهزة الامن باعتقال ستة صحافيين، وضد قانون الجرائم الالكترونية الذي بدأ تطبيقه مطلع اب الجاري.

وحمل المشاركون في التظاهرة التي حضرها بعض اهالي المعتقلين لافتات تندد بملاحقة الصحافيين كتب عليها "الصحافة ليست جريمة".

واعتقلت اجهزة الامن في الضفة الغربية قبل ايام ستة صحافيين، بينهم اثنان يعملان مع قناة "القدس" الفضائية وواحد مع قناة الاقصى التابعة لحركة حماس.

كما تعتقل حماس في غزة احد الصحافيين من تلفزيون "فلسطين".

ونقل عن مصدر امني فلسطيني ان الصحافيين اعتقلوا بتهمة "تهريب معلومات حساسة لجهات معادية".

واحتجاجا على الاعتقالات، طلبت نقابة الصحافيين من المؤسسات الاعلامية مقاطعة اخبار الاجهزة الامنية والنيابة العامة.