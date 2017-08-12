فلسطينية طعنت اسرائيليا في القدس

اعلنت الشرطة الاسرائيلية انها اعتقلت فلسطينية اصابت بجروح طفيفة السبت اسرائيليا طعنته بسكين قرب مدينة القدس القديمة.

ووقع الهجوم قرب باب دمشق في القدس الشرقية، الجزء الفلسطيني من المدينة المقدسة الذي احتلته اسرائيل وضمته ولم تعترف الامم المتحدة بعملية الضم هذه.

واوضحت الشرطة ان المهاجمة فلسطينية في الثلاثين من العمر من سكان القدس، وقد اعتقلت في المدينة.

وتشهد اسرائيل والقدس والاراضي الفلسطينية اعمال عنف متفرقة تسببت في مقتل اكثر من 293 فلسطينيا او عربيا اسرائيليا و47 اسرائيليا واثنين من الاميركيين واثنين من الاردنيين واريتري وسوداني وبريطانية منذ تشرين الاول 2015، كما يتبين من احصاء اعدته وكالة فرانس برس.