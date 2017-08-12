الطيار يقفز من الطائرة...وينجو

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هبطت طائرة عسكرية أميركية اضطراريا السبت في مطار البحرين الدولي حيث نجح الطيار في القفز منها على المدرج بعد عطل اصاب المحرك، بحسب ما أفاد متحدث باسم قوات البحرية الأميركية في المملكة.وقال الضابط وليام أوربان، الناطق باسم الأسطول البحري الخامس الذي يتخذ من البحرين مقرا، إن الطائرة من طراز "اف/ايه 18اي" "تعرضت لعطل في محركها وحاولت تغيير مسارها إلى قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين".وأضاف "مع عدم تمكنها من بلوغ (قاعدة الشيخ) عيسى، أجبر الطيار على الهبوط اضطراريا في مطار البحرين الدولي. وبسبب العطل، لم يكن ممكنا ايقاف الطائرة على المدرج فقفز منها الطيار فيما خرجت من المدرج".