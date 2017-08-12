سائح ايطالي يضرب مهندسا مصريا حتى الموت

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اعلن القضاء المصري انه تم القاء القبض على سائح ايطالي بتهمة اقدامه على ضرب مهندس مصري حتى الموت.وكان المهندس يشرف على الاعمال داخل فندق قيد الانشاء على البحر الاحمر.وأشارت وزارة السياحة المصرية في بيان الى ان السائح الايطالي كان برفقة "طفلتيه يقف على مارينا الفندق تحت الإنشاء فحاول المجني عليه ابلاغه بأن تواجده في هذه المنطقة ممنوعا، فحدثت مشادة قام على اثرها السائح بالتعدي بالضرب على المهندس".واضافت الوزارة ان السائح المدعو "ايفان باسكال مورو، اعترف بقيامه بالتعدي على المهندس مما أدى الى وفاته"، لافتة الى ان الشرطة القت القبض عليه.