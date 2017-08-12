أخبار دولية
12 آب 2017 - 23:53
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زلزال يهز جزيرة سومطرة

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زلزال يهز جزيرة سومطرة
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بقوة 6.5 درجات هز جزيرة سومطرة في إندونيسيا اليوم الأحد.
 
ولم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار نتيجة الزلزال الذي وقع على عمق 67 كيلومترا وعلى بعد 81 كيلومترا من مدينة بنجكولو.
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