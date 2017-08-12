أخبار دولية 12 آب 2017 - 23:53 12/08/2017 23:53:56 زلزال يهز جزيرة سومطرة

الزلزال وقع على عمق 67 كيلومترا وعلى بعد 81 كيلومترا من مدينة بنجكولو

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LBCI News Lebanon

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بقوة 6.5 درجات هز جزيرة سومطرة في إندونيسيا اليوم الأحد.



ولم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار نتيجة الزلزال الذي وقع على عمق 67 كيلومترا وعلى بعد 81 كيلومترا من مدينة بنجكولو. الإعلان