انزال جوي للجيش السوري... ومقتل اكثر من 25 من داعش

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قتل 25 من عناصر تنظيم داعش السبت خلال عملية انزال جوي نفذتها قوات النظام السوري بغطاء جوي روسي في وسط البلاد، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.ووثق المرصد السوري مساء السبت مقتل "ما لا يقل عن 25 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية واصابة آخرين بجروح خلال عملية انزال جوي نفذتها قوات النظام بغطاء جوي من الطائرات المروحية والحربية الروسية" في اقصى ريف حمص الشمالي الشرقي قرب الحدود الادارية مع محافظتي دير الزور والرقة.كما افاد المرصد السوري عن مقتل "ما لا يقل عن ستة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها".