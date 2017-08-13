أخبار دولية
13 آب 2017 - 03:58
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قوات الامن السعودية تغلق بلدة العوامية

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قوات الامن السعودية تغلق بلدة العوامية
أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان ان قوات الامن السعودية أغلقت بلدة العوامية الشيعية شرق المملكة بعد أسابيع من اندلاع مواجهات مسلحة مع الشرطة.
   
وكانت السلطات السعودية أعلنت الاسبوع الماضي انها سيطرت على حي في البلدة الواقعة في محافظة القطيف حيث تصاعدت الاحتجاجات ووقعت اشتباكات مع قوات الامن في الاشهر القليلة الماضية.
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ولفتت "هيومن رايتس ووتش" الى ان قوات الامن السعودية "حاصرت وأغلقت" بلدة العوامية.
      
وأكدت المنظمة ومقرها نيويورك انه بمقارنة صور التقطت بالاقمار الاصطناعية في شباط وآب، يظهر تعرض اجزاء كبيرة من البلدة لدمار هائل يطال أيضا بنية تحتية مدنية.
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