داخل الرقة...في كل حكاية معاناة

الجيش السوري يتقدّم في الرقة عبر المواجهة والقصف

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LBCI News Lebanon

وكأنه لا يكفيهم معاناة النزوح هرباً من داعش في الرقة حتى تأتي الشمس الحارقة صيفاً اضافة الى نقص المواد الغذائية ليجعلا الحياة أكثر صعوبة.



في مخيم للنازحين في قرية عين عيسى شمال مدينة الرقة الإمدادات الطبية والمواد الغذائية قليلة.