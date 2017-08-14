أخبار دولية
14 آب 2017 - 10:19
Back

موسكو تنجو من هجمات دموية داعشية

داعشيون كانوا يعدون سلسلة هجمات على مواقع تلقى ارتيادا كثيفا Lebanon, news ,lbci ,أخبار داعش,موسكو,داعشيون كانوا يعدون سلسلة هجمات على مواقع تلقى ارتيادا كثيفا
episodes
موسكو تنجو من هجمات دموية داعشية
أعلنت الاستخبارات الروسية توقيف اربعة اشخاص تشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش كانوا يخططون لاعتداءات انتحارية على مراكز تجارية ووسائل للنقل العام في موسكو.
      
وأفاد جهاز الامن الفدرالي "اف أس بي" في بيان ان الموقوفين الاربعة روسي واحد وثلاثة من جمهوريات سوفياتية سابقة في اسيا الوسطى كانوا يعدون "سلسلة هجمات على مواقع تلقى ارتيادا كثيفا، بينها وسائل النقل العام ومراكز تجارية كبرى في موسكو، باستخدام انتحاريين وعبوات ناسفة شديدة القوة"، موضحا انهم اوقفوا في "منطقة موسكو".
الإعلان
     
وأعلن الجهاز عن توقيف زعيم الخلية "المبعوث من طرف تنظيم داعش، وخبير في صنع العبوات وانتحاريين" اثنين، لكنه لم يذكر تاريخ المداهمة.
إقرأ أيضاً