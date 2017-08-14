موسكو تنجو من هجمات دموية داعشية

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أعلنت الاستخبارات الروسية توقيف اربعة اشخاص تشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش كانوا يخططون لاعتداءات انتحارية على مراكز تجارية ووسائل للنقل العام في موسكو.وأفاد جهاز الامن الفدرالي "اف أس بي" في بيان ان الموقوفين الاربعة روسي واحد وثلاثة من جمهوريات سوفياتية سابقة في اسيا الوسطى كانوا يعدون "سلسلة هجمات على مواقع تلقى ارتيادا كثيفا، بينها وسائل النقل العام ومراكز تجارية كبرى في موسكو، باستخدام انتحاريين وعبوات ناسفة شديدة القوة"، موضحا انهم اوقفوا في "منطقة موسكو".وأعلن الجهاز عن توقيف زعيم الخلية "المبعوث من طرف تنظيم داعش، وخبير في صنع العبوات وانتحاريين" اثنين، لكنه لم يذكر تاريخ المداهمة.