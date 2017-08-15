أخبار دولية
15 آب 2017 - 00:07
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كيم جونغ أون تسلم التقرير...خطة لاطلاق الصواريخ

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كيم جونغ أون تسلم التقرير...خطة لاطلاق الصواريخ
أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تسلم تقريرا من جيش بلاده بشأن خططه لإطلاق صواريخ صوب المنطقة القريبة من جوام وقال إنه سيراقب أفعال الولايات المتحدة لفترة أطول قبل أن يتخذ قرارا.
 
ونقل تقرير للوكالة الرسمية في كوريا الشمالية عن كيم قوله "ينبغي للولايات المتحدة، التي كانت أول من جلب العديد من العتاد النووي الاستراتيجي بالقرب منا، أولا أن تتخذ القرار الصائب وتظهر من خلال الأفعال إن كانت ترغب في تهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية ومنع وقوع اشتباك عسكري خطير".
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وذكر التقرير أن زعيم البلاد أمر الجيش بأن يكون مستعدا دوما لإطلاق النار إذا ما اتخذ قرارا بالتحرك.
 
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