غضب من الحكومة فحاول تفجير البنك...

الإعلان

أعلن ممثلو ادعاء أميركيون ان مكتب التحقيقات الاتحادي اعتقل رجلا من أوكلاهوما غاضبا من الحكومة بتهمة محاولة تفجير بنك في المدينة بحافلة اعتقد أنها مملوءة بالمتفجرات.واعتقل جيري فارنيل (23 عاما) يوم السبت بعد تحقيق استمر ثمانية أشهر.وقال ممثلو الادعاء إنه كان يريد استخدام شحنة ناسفة مشابهة لتلك التي تم تفجيرها خارج مبنى اتحادي في مدينة أوكلاهوما في 1995 مما أسفر عن مقتل 168 شخصا.وتقول الشكوى الجنائية إن فارنيل أبلغ مخبرا تابعا لمكتب التحقيقات الاتحادي بأنه يسعى للانتقام من الحكومة والمؤسسات المالية.