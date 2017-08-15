أخبار دولية
15 آب 2017 - 01:39
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البنتاغون لم يدرس خيارات التدخل العسكري في فنزويلا

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البنتاغون لم يدرس خيارات التدخل العسكري في فنزويلا
أعلنت وزارة الدفاع الاميركية الاثنين ان البيت الابيض لم يطلب منها درس خيارات التدخل العسكري في فنزويلا، مع ان الرئيس دونالد ترامب وجه الاسبوع الماضي تهديدا بهذا المعنى الى كراكاس.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل روب مانينغ "إذا طُلب منا ذلك يمكننا تقديم خيارات عسكرية بإشراف من الرئيس ولكن لا يمكنني القيام بمزيد من التكهنات، لانه لم يُطلب منا تقديم هذه الخيارات".
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وكان الرئيس الاميركي اعلن الجمعة ان الولايات المتحدة تدرس خيارات عديدة لحل الازمة في فنزويلا "بما في ذلك خيار عسكري اذا لزم الامر".
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