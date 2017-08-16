تظاهرة جديدة امام برج ترامب في نيويورك

للتنديد بموقف ترامب اثر أعمال العنف التي شهدتها مدينة شارلوتسفيل...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار العنصرية, شارلوتسفيل,دونالد ترامب, للتنديد بموقف ترامب اثر أعمال العنف التي شهدتها مدينة شارلوتسفيل...

LBCI News Lebanon

تظاهر مئات الاشخاص، لليوم الثاني على التوالي، في نيويورك أمام برج "ترامب تاور" الذي عاد اليه الرئيس دونالد ترامب للمرة الاولى منذ تسلمه مفاتيح البيت الابيض، وذلك للتنديد بموقفه اثر أعمال العنف التي شهدتها مدينة شارلوتسفيل السبت.



وتجمع المتظاهرون على رصيف الجادة الخامسة قرب برج "ترامب تاور" مرددين هتافات مثل "نحن هنا لنبقى، نحن هنا لنقاتل"، في حين انتشر حولهم عناصر من الشرطة للحؤول دون اي صدام بينهم وبين بضع متظاهرين مؤيدين للرئيس رفعوا لافتات كتب عليها شعاره الانتخابي "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" ورددوا هتافات داعمة له.