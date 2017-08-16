احتجاز سفينة اسبانية لساعتين...

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أعلنت جمعية اسبانية لمساعدة المهاجرين ان خفر السواحل الليبي احتجز احدى سفنها لمدة لساعتين في المياه الدولية.واوضحت جمعية "بروآكتيفا أوبن آرمز" ان سفينتها "غولفو آزورو" كانت على بعد حوالى 44,5 كيلومترا من الساحل الليبي عندما حدثت عملية الاحتجاز خارج المياه الاقليمية الليبية التي تنتهي على بعد 12 ميلا من الشاطىء، بحسب مواقع تراقب الحركة البحرية.لكن السفينة كانت أثناء توقيفها تبحر ضمن منطقة المئة ميل التي اعلنت السلطات الليبية الاسبوع الماضي انها ستتولى فيها لوحدها ادارة كل عمليات الانقاذ في هذه المنطقة، في مسعى من طرابلس لوقف عمل سفن الانقاذ الأجنبية التي تتهمها بالتواطؤ مع شبكات مهربي البشر.وذكر أوسكار كامبس مدير العمليات في "بروآكتيفا أوبن آرمز" على تويتر ان الليبيين "هددوا بفتح النار في حال اذا لم نتجه الى مياههم الاقليمية"، موضحا ان الليبيين تراجعوا بعد "ساعة و44 دقيقة من الاحتجاز والتوتر".