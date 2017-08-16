انقاذ 339 مهاجرا بين المغرب واسبانيا

العثور على "ثلاثة جرحى" في احد المراكب...

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LBCI News Lebanon

اعلن جهاز خفر السواحل الاسباني الاربعاء انقاذ 339 شخصا على متن سبعة مراكب متهالكة في مضيق جبل طارق بين المغرب واسبانيا، في طريق بحرية تشهد استخداما متزايدا لزوارق المهاجرين.

وصرحت متحدثة باسم الجهاز ظهر الاربعاء لوكالة فرانس برس "انقذ بالاجمال 339 شخصا في سبعة زوارق، بين الساعة الاولى صباحا والآن".

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وأضافت ان 19 قاصرا ورضيعا واحدا كانوا بين المهاجرين الذين انقذوا ونقلوا جميعا الى مدينة طريفة الساحلية، بحسب الاحصاءات الاولية.

وأفادت أجهزة الانقاذ في منطقة اندلوسيا جنوب اسبانيا على تويتر العثور على "ثلاثة جرحى" في احد المراكب.