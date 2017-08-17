تطور ايجابي بالعلاقات السعودية القطرية...

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أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر المنفذ البري لأداء مناسك الحج، في وقت اكد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان خلال استقباله وسيطا قطريا للمرة الاولى منذ اندلاع الازمة في الخليج، على "عمق العلاقات التاريخية" بين "القيادة في السعودية والأسرة المالكة في قطر".وافادت وكالة الانباء الرسمية السعودية (واس) بأنّ الملك "وافق على ما رفعه له" ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية وذلك بناءً على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني".واضافت "واس" أنّ الملك السعودي وجّه ايضا "بنقل كافة الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي على ضيافة مقامه الكريم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة".واشارت وكالة الانباء السعودية الى ان ولي العهد السعودي كان قد استقبل الاربعاء "في قصر السلام في جدة سمو الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني".وأكد الوسيط القطري خلال اللقاء أنّ "العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر هي علاقات أخوة راسخة في جذور التاريخ"، بحسب ما نقلت "واس".وقدم الوسيط القطري "وساطته لفتح منفذ سلوى الحدودي لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية"، بحسب المصدر نفسه.