الشرطة الإسبانية تقتل 5 أشخاص تشتبه بأنهم إرهابيون...

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صدمت شاحنة صغيرة حشدا وسط برشلونة مساء أمس ما أدى إلى سقوط 13 قتيلا وأكثر من 50 جريحا، وعلى الفور تبنى تنظيم داعش الاعتداء، في بيان بثته وكالة أعماق التابعة للتنظيم، ولفت البيان إلى أن منفذي هجوم برشلونة هم من جنود داعش ونفذوا العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ويتصدى للجهاديين في العراق وسوريا.وقد أعلنت الشرطة الإسبانية التعرّف على هوية مشتبه به اعتقل اثر الاعتداء، ولاحقاً أفيد عن اعتقال مشتبه به ثان، وهما إسباني ومغربي، فيما سائق السيارة لا يزال فاراً، وفق السلطات.وبعد ساعات أصيب ستة مدنيين إضافة إلى شرطي بجروح، عندما دهست سيّارة عددًا من المشاة على شاطئ كامبريلس قبل أن تتوقّف إثر إطلاق الشرطة النار عليها، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة المحلية.ولفت إلى أن من كانوا داخل السيارة دهسوا عددا من الاشخاص قبل ان يتواجهوا مع دورية لشرطة كاتالونيا الإقليمية لتبدأ عندها عملية إطلاق نار، ما أدى إلى مقتل خمسة ركاب كانوا داخل السيارة التي نفذت الاعتداء في كامبريلس، مشيراً إلى أن الحكومة المحلية تعتبر أن هذا الاعتداء "على صلة" بالاعتداء في برشلونة.