الفلبين تسجل ثاني حالة تفش لإنفلونزا الطيور

أعلن وزير الزراعة الفلبيني إيمانويل بينول اليوم ان بلاده سجلت ثاني حالة تفش لإنفلونزا الطيور في إقليم ثان بجزيرة لوزون الرئيسية بعد أسبوع من تسجيل أول حالة إصابة بالمرض في البلاد.

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وسجلت حالة التفشي الثانية في بلدية جاين بإقليم نويفا إيسيجا إلى الشمال من العاصمة مانيلا حيث قال بينول إن السلطات رصدت حالتي إصابة بإنفلونزا الطيور في السمان. وتبعد المنطقة عن بؤرة التفشي الأولى نحو 50 كيلومترا.

وسجلت الحالات الأولى في بلدية سان لويس بإقليم بامبانجا الواقع أيضا في جزيرة لوزون حيث قالت الحكومة إنها تعتزم إعدام 600 ألف طائر لاحتواء تفشي الفيروس.