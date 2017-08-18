الصين تؤكد تفشيا لإنفلونزا الطيور في مزارع للسمان

أعلنت وزارة الزراعة الصينية في بيان اليوم انها رصدت تفشيا لإنفلونزا الطيور في مزارع للسمان بإقليم قويتشو في جنوب غربي البلاد.

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وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها رصدت تفشي فيروس (إتش5إن6) في مدينة لوديان التي يقطنها 345 ألف نسمة.

وأوضح البيان ان الحكومة المحلية أعدمت 8110 طيور بعد التفشي الذي أصاب 13103 طيور وأدى إلى نفوق 9752 طائرا في بعض مزارع السمان.

وهذا هو التفشي الثاني لإنفلونزا الطيور وسط الدواجن في الصين بعد انتهاء الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي. وبذلك أعدمت البلاد ما يربو على 248 ألف طائر.