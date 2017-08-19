أخبار دولية
19 آب 2017 - 07:02
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داعش يتبنى اعتداء كامبريلس في اسبانيا

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أعلن تنظيم داعش ان "جنودا" من التنظيم نفذوا الاعتداء في بلدة كامبريلس الساحلية الاسبانية يوم الخميس.
      
وذكرت وكالة اعماق ان "جنود الخلافة" نفذوا هجومين بشكل متزامن في كامبريلس وبرشلونة يوم الخميس أديا إلى مقتل او جرح أكثر من 120 من "رعايا دول التحالف الصليبي واليهود".
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الى ذلك، أعلن وزير الداخلية الإسباني خوان إجناسيو ثويدو إن إسبانيا ستبقي على مستوى التأهب الأمني عند المستوى الرابع وهو ما يقل درجة عن أعلى مستوى الذي يشير إلى أن هناك هجوما وشيكا.

ولفت الى ان الخلية من 12 شخصا على الاقل التي تقف وراء اعتداءي برشلونة وكامبريلس "تم تفكيكها"، في حين لا تزال الشرطة تبحث عن رجل يدعى يونس ابو يعقوب.
 
 

 
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