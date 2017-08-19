أخبار دولية
19 آب 2017 - 16:46
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نتنياهو يبحث مع بوتين التطورات في الشرق الأوسط

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نتنياهو يبحث مع بوتين التطورات في الشرق الأوسط
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت إنه سيناقش التطورات في الشرق الأوسط مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يلتقي به بعد أيام في منتجع سوتشي الروسي.

ولفت نتنياهو الى ان إسرائيل تراقب التطورات وستتحرك في مواجهة أي تهديد.
 
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