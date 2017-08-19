نتنياهو يبحث مع بوتين التطورات في الشرق الأوسط

اللقاء سيتم في منتجع سوتشي الروسي

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشرق الاوسط, بوتين,نتنياهو,اللقاء سيتم في منتجع سوتشي الروسي

LBCI News Lebanon

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت إنه سيناقش التطورات في الشرق الأوسط مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يلتقي به بعد أيام في منتجع سوتشي الروسي.



ولفت نتنياهو الى ان إسرائيل تراقب التطورات وستتحرك في مواجهة أي تهديد.

