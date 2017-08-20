الأسد: أفشلنا المشروع الغربي وسنستمر بضرب الارهاب

رأى الرئيس السوري بشار الأسد أن من يسيطر على سوريا تكون له سيطرة كبيرة على القرار بالشرق الأوسط ومن يسيطر على قرار الشرق الأوسط تكون له كلمة مهمة ومؤثرة على الساحة الدولية.

وأشار الأسد في خلال افتتاح مؤتمر وزارة الخارجية والمغتربين الى "ان الغرب يعيش اليوم صراعا وجوديا كلما شعر أن هناك دولة تريد أن تشاركه في دوره".

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وقال الأسد: "دفعنا ثمنا غاليا في سوريا في هذه الحرب ولكن تمكنا من إفشال المشروع الغربي" ولفت إلى أن "التحدث عن إفشال المشروع الغربي لا يعني أننا انتصرنا فالمعركة مستمرة وبوادر الانتصار موجودة أما الانتصار فشيء اخر" .

وأكد الرئيس الأسد أنه طالما القتال مستمر ضد الارهاب فلا مكان لفكرة أمر واقع أو تقسيم في سوريا، مبينا ان الهدف من مناطق تخفيف التوتر وقف الدماء وايصال المساعدات الانسانية وخروج المسلحين والرجوع للوضع الطبيعي.

وشدد على أنه لن يكون هناك تعاون امني ولا فتح سفارات ولا دور لبعض الدول التي تقول انها تسعى لحل الا بعد ان تقوم بقطع علاقاتها بشكل صريح ولا لبس فيه مع الارهاب.