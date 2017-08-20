ضربات جوية سورية وروسية على مقرات لداعش

ينفذ سلاحا الجو السوري والروسي عدة ضربات جوية مركزة على مقرات وتحصينات تنظيم داعش في وادي ثردة – تلة علوش – سرية جنيد ومحيط المقابر، ما أدى إلى مقتل عدد من مسلحي التنظيم وتدمير أسلحة وعتاد، من ضمنه عربات مدرعة.

وأحرز الجيش السوري وعناصر حزب الله تقدّماً كبيراً في محاور جرود القلمون الغربي بعد معارك مع داعش، وسيطروا في المحور الجنوبي على قرنة شعبة القاضي وقرنة مد محبس، وقرنة تم الزمراني وواطيات الزمراني وخربة قر علي.

وفي المحور الشرقي، تم السيطرة على دوّار الشقيع، وسن ميري الجنوبي، وجبل سن فيخا، ومرتفع حرف الموصل، ومعبر فيخا، ما منح القوات الإشراف الناري الكامل على معبر ميرا.

كما تم السيطرة في المحور الشمالي على كل من شعبة بيت سليم، وشعبة الزويتينة الغربية.