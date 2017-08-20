الفيضانات تودي بـ 700 شخص في جنوب آسيا

لقي أكثر من 700 شخص حتفهم وفر أكثر من مليون من منازلهم بعدما غمرت الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الموسمية مناطق واسعة من جنوب آسيا الأحد، بحسب ما أفاد مسؤولون.

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وأُعلنت وفاة مئة شخص على الأقل ليل السبت الأحد في أنحاء الهند وبنغلادش بعد آخر سلسلة من الفيضانات منذ العاشر من شهر آب ، في وقت ضربت الأمطار الموسمية شمال وشرق المنطقة.

وقال أنيرود كومار، وهو مسؤول في مجال إدارة الكوارث في ولاية بهار الهندية، إنه تم العثور على 53 جثة فيما بدأ منسوب المياه في بعض المناطق بالتراجع.

وأكد لوكالة فرانس برس أن "العدد الإجمالي للقتلى بلغ 205".

وبقي نحو 400 ألف شخص في ملاجئ حكومية فيما تأثر حوالى 10 ملايين بالفيضان الأسوأ منذ عام 2008 عندما قتل نحو 300 شخص.