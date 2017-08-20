خاتمي يدعو خامنئي لإنهاء الإقامة الجبرية لقادة المعارضة

دعا الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي على موقعه الإلكتروني اليوم الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي لإنهاء الإقامة الجبرية لقادة المعارضة في أول دعوة علنية من نوعها من جانب شخصية سياسية كبيرة.

الإعلان

واستمرار احتجاز مير حسين موسوي وزميله الإصلاحي مهدي كروبي، اللذين اعترضا على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009 والتي أدت إلى احتجاجات حاشدة، من أكثر القضايا السياسية إثارة للانقسام في إيران.

ونقل الموقع عن خاتمي قوله بعد اجتماع مع سجناء سابقين من الحرب الإيرانية العراقية "بنقل قضاياكم وطلباتكم وباسمكم، أود مطالبة الزعيم الأعلى بإصدار أمر لحل قضية الإقامة الجبرية" مضيفا أن مثل هذا الإجراء سيفيد النظام ويقدم مؤشرا على أمنه وقوته.