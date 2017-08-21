هذه هوية المشتبه بتنفيذه اعتداء الطعن في فنلندا

وثائق محكمة فنلندية عرّفت عن هوية المشتبه بتنفيذه اعتداء بالطعن

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LBCI News Lebanon

عرَّفت وثائق محكمة فنلندية الاثنين هوية المشتبه بتنفيذه اعتداء بالطعن أسفر عن مقتل شخصين في توركو وإصابة ثمانية بجروح على أنه عبد الرحمن مشكاح ويبلغ من العمر 18 عاما، دون أن تحدد جنسيته.

وكانت الشرطة قد أفادت أن المشتبه به هو طالب لجوء مغربي استهدف النساء في عملية الطعن التي وقعت في سوق بمدينة توركو في جنوب غرب البلاد، في ما يتم التحقيق فيه على أنه أول اعتداء "إرهابي" يضرب الدولة الهادئة في شمال أوروبا.

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من جهتها، طلبت الشرطة الفنلندية اعتقال خمسة أشخاص لحين محاكمتهم لصلتهم بعملية الطعن.

ويُشتبه أن المغاربة الأربعة الآخرين، الذين ينفون جميعا ضلوعهم في الهجوم، شاركوا فيه.​