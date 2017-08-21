أخبار دولية
21 آب 2017 - 05:30
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هذه هوية المشتبه بتنفيذه اعتداء الطعن في فنلندا

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هذه هوية المشتبه بتنفيذه اعتداء الطعن في فنلندا
عرَّفت وثائق محكمة فنلندية الاثنين هوية المشتبه بتنفيذه اعتداء بالطعن أسفر عن مقتل شخصين في توركو وإصابة ثمانية بجروح على أنه عبد الرحمن مشكاح ويبلغ من العمر 18 عاما، دون أن تحدد جنسيته.
 
وكانت الشرطة قد أفادت أن المشتبه به هو طالب لجوء مغربي استهدف النساء في عملية الطعن التي وقعت في سوق بمدينة توركو في جنوب غرب البلاد، في ما يتم التحقيق فيه على أنه أول اعتداء "إرهابي" يضرب الدولة الهادئة في شمال أوروبا.
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من جهتها، طلبت الشرطة الفنلندية اعتقال خمسة أشخاص لحين محاكمتهم لصلتهم بعملية الطعن.
 
ويُشتبه أن المغاربة الأربعة الآخرين، الذين ينفون جميعا ضلوعهم في الهجوم، شاركوا فيه.​
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