أعلن وزير داخلية اقليم كاتالونيا يواكيم فورن ارتفاع حصيلة اعتداءي اسبانيا اللذين تبناهما تنظيم داعش الى 15 قتيلا، بعدما ربطت السلطات مقتل رجل عثر على جثته في سيارة قرب برشلونة بالاعتداء الذي شهدته المدينة.

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وقال فورن للصحافيين "رفعنا حصيلة القتلى من 14 إلى 15 لتضم الضحية الذي عثر عليه في سيارة في سانت جاست" قرب برشلونة.

وتم الكشف عن هوية الضحية وهو باو بيريز، اسباني من مدينة فيلافرانكا ديل بينيدس الواقعة على بعد نحو 65 كلم من برشلونة.

وعثر على الرجل مطعونا في سيارة الخميس بعدما دهست شاحنة المارة في شارع لاس رامبلاس في برشولة .