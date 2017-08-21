أخبار دولية
21 آب 2017 - 11:07
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المعارضة السورية تسعى الى تشكيل جبهة موحدة

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المعارضة السورية تسعى الى تشكيل جبهة موحدة
التقت فصائل المعارضة السورية في الرياض الاثنين في محاولة لتشكيل جبهة موحدة للمشاركة في مفاوضات سلام في تشرين الاول تأمل الامم المتحدة في أن تكون جوهرية. 
     
وعقدت الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة المدعومة من السعودية اجتماعا استمر ساعات في الرياض مع وفود من معسكرين معارضين معتدلين هما ما يسمى "منصة القاهرة" و"منصة موسكو". 
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  ودعا مبعوث الامم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي مستورا المعارضة الى توحيد وفدها لوضع استراتيجية تفاوض اكثر براغماتية بعدما رعى سبع جولات من المحادثات التي لم تحقق نجاحاً، وشكل مصير الرئيس السوري بشار الاسد عقبة اساسية فيها. 
 
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