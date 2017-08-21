أخبار دولية
21 آب 2017 - 15:47
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سقوط صاروخ في حي السفارات في كابول

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سقوط صاروخ في حي السفارات في كابول
سقط صاروخ في حي السفارات المشدد الحراسة في العاصمة الافغانية كابول مساء الاثنين، بحسب الشرطة. 
      
ويأتي ذلك قبل ساعات من اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب المتوقع عن استراتيجيته بشأن افغانستان. 
 
 
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