أخبار دولية
21 آب 2017 - 15:47
21/08/2017 15:47:45
سقوط صاروخ في حي السفارات في كابول
ماذا حصل في كابول قبيل اعلان ترامب استراتيجيته بشأن افغانستان؟
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LBCI News Lebanon
سقط صاروخ في حي السفارات المشدد الحراسة في العاصمة الافغانية كابول مساء الاثنين، بحسب الشرطة.
ويأتي ذلك قبل ساعات من اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب المتوقع عن استراتيجيته بشأن افغانستان.
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