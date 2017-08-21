آلاف المدنيين يفرون من مدينة تلعفر العراقية

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أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن آلاف المدنيين يفرون من مدينة تلعفر ومحيطها في شمال العراق.وبدأ الجيش العراقي الأحد عمليات استعادة تلعفر التي تشكل أحد آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.ونقل دوجاريك عن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليز غراندي قولها إن هناك "عائلات سارت نحو 20 ساعة في حرارة شديدة من أجل مغادرة تلعفر المحرومة من الطعام والماء"، وانّ "نحو 40 ألف شخص غادروا المنطقة حتى الآن".وأوضح دوجاريك أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة معها "لا تعلم أعداد الأشخاص الذين لا يزالون في مناطق القتال لكنها تتوقع أن يفرّ آلاف آخرون من الناس في الأيام والأسابيع المقبلة".