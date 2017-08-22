زلزال يهز جزيرة إيطالية

ضرب زلزال قوّته 3,6 درجات جزيرة إيشيا الإيطالية ليل الإثنين، متسبّباً بدمار في بعض الأبنية ومسفراً عن مقتل امرأة، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية.

فقد قُتلت امرأة في منطقة كاساميكيولا، في الشمال الغربي لجزيرة إيشيا السياحية الصغيرة، جرّاء سقوط حطام من مبنى كنيسة، وفقاً لوسائل الإعلام الإيطالية التي أوضحت أنّ سبعة أشخاص فُقد أثرهم بعد انهيار مسكن في المنطقة نفسها.

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ولاحقاً، أعلن رجال الإطفاء على تويتر أن هناك العديد من الانهيارات والمباني المتضررة. وقد تضرّر المستشفى الوحيد في الجزيرة، وتمّ إخلاؤه جزئيّاً.

ووقع الزلزال في وقت تستعدّ إيطاليا الخميس لإحياء الذكرى الأولى لهزة أرضية أوقعت 299 قتيلاً.