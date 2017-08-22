هذه هي استراتيجية ترامب الجديدة في أفغانستان...

قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الإثنين استراتيجية جديدة للولايات المتحدة في أفغانستان تقضي خصوصاً بإرسال مزيد من الجنود وممارسة ضغط متزايد على باكستان التي دعاها إلى الكف عن إيواء "إرهابيين".

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وفي خطاب ألقاه من قاعدة فورت ماير قرب واشنطن، قال ترامب "حدسي كان الانسحاب، وفي العادة أنا أتبع حدسي".

لكن بعد درس للوضع الأفغاني من "الزوايا كافة"، أوضح الرئيس الأميركي أنه توصل إلى خلاصة مفادها أنّ الانسحاب سيؤدي إلى "فراغ" يستفيد منه "الإرهابيون".

وبالتالي ستواصل الولايات المتحدة مضاعفة جهودها، غير أنّ ترامب رفض كشف نواياه العسكرية. وقال "لن نتحدث عن عديد الجنود" لأنّ "أعداء أميركا يجب ألا يعرفوا مشاريعنا أبداً".

لكنّ وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أكّد أن القوات على الأرض سيتم تعزيزها.

واستناداً إلى مسؤولين كبار في البيت الأبيض، فإنّ ترامب سمح لوزارة الدفاع بنشر ما يصل إلى 3900 جندي إضافي.

وقال ماتيس في بيان "سأتشاور مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي وحلفائنا الذين تعهّد الكثير منهم زيادة عديد الجنود المنتشرين" في أفغانستان.

وحذّر ترامب في خطابه الحكومة الأفغانية من أنّ الدعم الأميركي الذي سيتواصل في مواجهة عناصر حركة طالبان على الأرض لن يكون "شيكاً على بياض".

وأوضح أن "أميركا ستواصل العمل مع الحكومة الأفغانية طالما أننا نرى عزماً وتقدّماً. لكنّ التزامنا ليس بلا حدود. الأميركيون يريدون رؤية إصلاحات حقيقية ونتائج حقيقية".

من جهة ثانية، ترك الرئيس الأميركي الباب مفتوحاً على إمكان إجراء حوار مع بعض من عناصر حركة طالبان.

وقال "في وقت من الأوقات، وبعد جهد عسكري ناجح، ربما يكون من الممكن أن يكون هناك حل سياسي يشمل جزءاً من طالبان أفغانستان". وتابع "لكنّ أحداً لا يمكنه أن يعلم ما إذا كان هذا سيحصل ومتى" قد يتحقق.

وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون شدد في بيان على أن الولايات المتحدة "مستعدة لدعم محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بلا شروط مسبقة".