مقتل 42 مدنيا في قصف على الرقة

مقتل 42 مدنيا في قصف للتحالف الدولي الاثنين على الرقة شمال سوريا

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LBCI News Lebanon

قتل 42 مدنيا بينهم اطفال ونساء الاثنين في قصف للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على عدة احياء في مدينة الرقة ، معقل داعش الابرز في سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "أسفر قصف للتحالف الدولي الاثنين على عدد من احياء مدينة الرقة عن مقتل 42 مدنيا بينهم 19 طفلا و12 امراة".

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الى ذلك، نفذ التحالف الدولي بقيادة واشنطن 250 غارة على الرقة اومحيطها خلال الاسبوع الماضي وحده، في وقت تضيق قوات سوريا الديموقراطية الخناق اكثر على تنظيم داعش في المدينة.