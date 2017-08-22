مقتل 42 مدنيا في قصف على الرقة

قتل 42 مدنيا بينهم اطفال ونساء الاثنين في قصف للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على عدة احياء في مدينة الرقة ، معقل داعش الابرز في سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "أسفر قصف للتحالف الدولي الاثنين على عدد من احياء مدينة الرقة عن مقتل 42 مدنيا بينهم 19 طفلا و12 امراة".
الى ذلك، نفذ التحالف الدولي بقيادة واشنطن 250 غارة على الرقة اومحيطها خلال الاسبوع الماضي وحده، في وقت تضيق قوات سوريا الديموقراطية الخناق اكثر على تنظيم داعش في المدينة.