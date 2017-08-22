منفذ اعتداء فنلندا قيد السجن الاحتياطي

أقر منذ اعتداء توركو في فنلندا بقتل امرأتين وإصابة ثمانية أشخاص بجروح الجمعة لكنه نفى نية القتل، وفق محاميه، في حين أمرت النيابة بوضعه في السجن الاحتياطي الثلاثاء.

وأعلن مكتب التحقيق الوطني وضع المغربي عبد الرحمن مشكاح (18 عاما) في السجن في إطار التحقيق بجرائم قتل ومحاولات قتل ذات طابع إرهابي.

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وقال محاميه كارل غوميروس ان المتهم "لم يفصح عن دوافعه".

وكشفت الشرطة ان طالب اللجوء الذي وصل إلى فنلندا في مطلع سنة 2016 استهدف النساء بشكل خاص عندما بدأ بطعن المارة في سوق توركو جنوب شرق فنلندا، فقتل امرأتين وجرح ست نساء ورجلين.