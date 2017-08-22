باكستان: اتهامات ترامب "مخيبة للآمال"

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية ببيان:"ليس هناك بلد في العالم عانى من افة الارهاب كما عانت باكستان، وغالبا عبر اعمال منظمة تتجاوز حدودنا".

واعلن وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون ان باكستان قد تفقد وضعها كحليف رئيسي للولايات المتحدة، في حال لم تعمل على تغيير سياستها ازاء طالبان افغانستان.

وردا على سؤال صحافي حول ما اذا كانت واشنطن مستعدة لخفض مساعدتها، وفرض عقوبات، وحتى التوقف عن اعتبار باكستان "حليفا اساسيا غير عضو في الحلف الاطلسي"، قال تيلرسون: "كل هذه الامور مطروحة على الطاولة في حال رفضوا تغيير تصرفاتهم او تعديل مقاربتهم ازاء العديد من المنظمات الارهابية التي تجد ملجأ لها في باكستان".