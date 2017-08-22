قطر تخشى تعرض حجاجها "لمضايقات" في السعودية

أعربت قطر عن قلقها وخشيتها من تعرض حجاجها "لمضايقات" في السعودية، مع تصاعد الخلاف حول ترتيبات وصول الحجاج القطريين في خضم ازمة دبلوماسية مستمرة في الخليج منذ أشهر.

واعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية في بيان انها "لم تجد أي تعاون أو رد إيجابي من وزارة الحج في السعودية مما أدى إلى إرباك وتوقف العملية التنظيمية لحجاج دولة قطر" قبل انطلاق الحج نهاية الشهر الحالي.

ونقل البيان عن مصدر مسؤول في الوزارة انه "نظرا للأوضاع الراهنة، ما زال لدى الوزارة قلق وخشية على الحجاج القطريين من تكرار المضايقات التي تعرض لها المواطنون القطريون في شهر حزيران الماضي في الأراضي السعودية".