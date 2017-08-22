مقتل 6 بهجوم لبوكو حرام بشمال شرقي نيجيريا

قتل جهاديو جماعة بوكو حرام الإسلامية 6 رجال في قرية بشمال شرق نيجيريا، في هجوم يُرجّح أنه انتقامي، وفق ما قالت لوكالة فرانس برس ميليشيا تقاتل الجهاديين.

فقد تسلّل 9 من جهاديّي الجماعة المتطرّفة إلى قرية كيجيماتاري في شمال شرقي ولاية بورنو، واقتحموا بيوت الرجال الستة بما فيها بيت زعيم القرية، وذبحوهم جميعاً.

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وقال ابراهيم ليمان، قائد ميليشيا محلّية تقاتل الجهاديين، إنّ "المهاجمين تفادوا حاجزاً للجيش، عبر دخولهم إلى القرية من الأحراش".

وتابع أنّ "زعيم القرية من ضمن الضحايا، ومن الواضح أنّ الضحايا استُهدفوا عمداً".

من جهته، أوضح أحد السكّان المحلّيين ويدعى كولو موسى، أنّ هدف الهجوم هو الانتقام من توقيف عنصرين من بوكو حرام نزحا إلى القرية زاعمَين انّ جهاديين أرغموهما قبل شهرين على مغادرة منزليهما.