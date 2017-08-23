أخبار دولية
23 آب 2017 - 04:11
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وفد أميركي يبحث في الاردن آليات تحريك عملية السلام

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وفد أميركي يبحث في الاردن آليات تحريك عملية السلام
بحث العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مع وفد أميركي يترأسه جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الاميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء آليات اعادة احياء مفاوضات السلام المجمدة بين اسرائيل والفلسطينيين.
      
وأكد الملك عبد الله الثاني امام الوفد الذي بدأ في عمان جولة في المنطقة، أهمية اطلاق مفاوضات "جادة وفاعلة"، فيما تسعى الادارة الاميركية الى استئناف مفاوضات السلام المتوقفة بالكامل منذ نيسان 2014.
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ويتوجه الوفد الذي يضم أيضا مساعد ترامب وممثله الخاص للمفاوضات جيسون غرينبلات، ونائبة مستشار الأمن القومي دينا باول في وقت لاحق الاربعاء الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية.
 
     
 
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