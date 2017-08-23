مصر تأسف لقرار واشنطن تخفيض المساعدات المخصصة لها

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اعربت مصر الاربعاء "عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الاميركية تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى اطار برنامج المساعدات الامريكية" الاقتصادية والعسكرية المخصصة لها، بحسب بيان لوزارة الخارجية.واضاف البيان الذي لم يحدد قيمة التخفيض ولا سببه "مصر تعتبر ان هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة" ، محذرا من "تداعيات سلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأميركية".