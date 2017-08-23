في مصر...توقيف أطباء للاشتباه بإتجارهم بأعضاء بشرية

شبكة إجرامية كبيرة متخصّصة في الإتجار بالأعضاء البشرية

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LBCI News Lebanon

إثنا عشر شخصا، بينهم ثلاثة أطبّاء وأربعة ممرضين وثلاثة عاملين في مستشفى..

هم المشتبه فيهم في التورّط في شبكة إجرامية كبيرة متخصّصة في الإتجار بالأعضاء البشرية في مصر.