أخبار دولية
23 آب 2017 - 11:56
23/08/2017 11:56:32
في مصر...توقيف أطباء للاشتباه بإتجارهم بأعضاء بشرية
شبكة إجرامية كبيرة متخصّصة في الإتجار بالأعضاء البشرية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار إتجار بأعضاء بشرية, مصر,توقيف أطباء,شبكة إجرامية كبيرة متخصّصة في الإتجار بالأعضاء البشرية
LBCI News Lebanon
إثنا عشر شخصا، بينهم ثلاثة أطبّاء وأربعة ممرضين وثلاثة عاملين في مستشفى..
هم المشتبه فيهم في التورّط في شبكة إجرامية كبيرة متخصّصة في الإتجار بالأعضاء البشرية في مصر.
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
توقيف أطباء
مصر
إتجار بأعضاء بشرية
إقرأ أيضاً