أخبار دولية
23 آب 2017 - 11:56
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في مصر...توقيف أطباء للاشتباه بإتجارهم بأعضاء بشرية

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إثنا عشر شخصا، بينهم ثلاثة أطبّاء وأربعة ممرضين وثلاثة عاملين في مستشفى..
هم المشتبه فيهم في التورّط في شبكة إجرامية كبيرة متخصّصة في الإتجار بالأعضاء البشرية في مصر.
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