وزير الدفاع الاميركي في كييف...وهذا ما سيبحثه

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وصل وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس الى أوكرانيا الاربعاء لبحث امكان تعزيز الدعم الاميركي للجيش الاوكراني الذي يخوض منذ اكثر من ثلاث سنوات معارك في شرق البلاد ضد انفصاليين موالين للروس.وسيلتقي ماتيس الخميس الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو ونظيره ستيبان بولتوراك من اجل اعادة تأكيد دعم الادارة الاميركية لكييف على الرغم من اعلان ترامب خلال حملته الانتخابية انه ينوي التقرب من موسكو.وتأمل السلطات الاوكرانية باقناع واشنطن بتسليمها اسلحة فتاكة، بخاصة تجهيزات مضادة للدروع واخرى مضادة للطائرات، بالاضافة الى مواصلة الولايات المتحدة للدعم "غير الفتاك" الذي تقدمه لكييف.