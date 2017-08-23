السفير الروسي في الخرطوم...جثة داخل منزله

الوزارة لم تحدد سبب الوفاة

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LBCI News Lebanon

عثر على السفير الروسي في السودان ميرغاياس شيرينسكي جثة داخل منزله في الخرطوم الاربعاء، بحسب ما افادت وزارة الخارجية السودانية.



وقالت الوزارة ان "السفير الروسي توفي هذا المساء في منزله في الخرطوم" من دون تحديد سبب الوفاة.