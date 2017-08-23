أخبار دولية
23 آب 2017 - 16:07
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السفير الروسي في الخرطوم...جثة داخل منزله

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السفير الروسي في الخرطوم...جثة داخل منزله
عثر على السفير الروسي في السودان ميرغاياس شيرينسكي جثة داخل منزله في الخرطوم الاربعاء، بحسب ما افادت وزارة الخارجية السودانية. 

وقالت الوزارة ان "السفير الروسي توفي هذا المساء في منزله في الخرطوم" من دون تحديد سبب الوفاة.
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