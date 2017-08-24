مقتل ثمانية في مكاو بسبب الإعصار هاتو

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لقي اكثر من ثمانية أشخاص حتفهم وما زال الكثيرون في عداد المفقودين بعدما اجتاح أحد أقوى الأعاصير على الإطلاق منطقة مكاو بجنوب الصين فتسبب في انقطاع للكهرباء والماء.وذكرت هيئة (تي.دي.إم) الحكومية للبث ان الإعصار هاتو الذي ينتمي للفئة العاشرة هو الأقوى منذ 1968.واجتاح الإعصار هاتو هونغ كونغ الأربعاء فاقتلع أشجارا من جذورها وغمر الشوارع بالمياه وأجبر السلطات على إلغاء مئات الرحلات الجوية ووقف التعاملات المالية. وأشارت تقارير إلى إصابة 34 شخصا في هونغ كونغ التي لم تتعرض لإعصار من الفئة العاشرة منذ خمس سنوات.