اعتصام في المغرب تنديدا بالعنف الجنسي ضد النساء

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تظاهر نحو 300 شخص في الدار البيضاء تنديدا باعتداء جنسي جماعي تعرضت له شابة في العاصمة الاقتصادية للمغرب، في قضية اثارت صدمة لدى الراي العام.وهتف الحشد الذي تجمع في ساحة مركزية نابضة بالحياة في المدينة "لسنا خائفين! حرروا الأماكن العامة!"، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.وظهرت في شريط فيديو تناولته مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين، مجموعة من المراهقين وقد بدا النصف الاعلى من اجسادهم عاريا وهم يتحرشون جنسيا وبشكل عنيف بشابة ويضحكون.وبعدما باتت نصف عارية تبدو الشابة وهي تبكي يائسة، بينما اكملت الحافلة طريقها من دون ان يتدخل اي راكب لوقف المعتدين.